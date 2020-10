OE2021

O Governo prevê que os cofres públicos arrecadem 534,1 milhões de euros em 2021 com dividendos da Caixa Geral de Depósitos (CGD) e do Banco de Portugal, segundo a proposta do Orçamento do Estado entregue hoje no parlamento.

No relatório que acompanha a proposta, o executivo prevê "a entrega de 374,5 milhões de euros pelo Banco de Portugal e 159,6 milhões de euros pela Caixa Geral de Depósitos".

Este ano, segundo o Orçamento do Estado de 2020, o Governo esperava receber 705 milhões de euros com dividendos da CGD (237 milhões de euros) e do Banco de Portugal (468 milhões de euros). Contudo, o valor recebido ficou abaixo do previsto devido ao banco público não ter até agora pagado os dividendos.