OE2021

O Governo pretende atribuir dois canais na plataforma de Televisão Digital Terrestre (TDT) e criar um Plano Nacional para a Literacia Mediática, segundo a proposta de lei do Orçamento do Estado para 2021 hoje entregue no parlamento.

De acordo com o documento, o Governo pretende "atribuir os dois canais disponíveis na oferta" da TDT.

Em 21 de julho, a ministra da Cultura, Graça Fonseca já tinha avançado que pretendia retomar o processo de atribuição de dois canais de televisão na TDT (plataforma gratuita).