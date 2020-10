OE2021

A proposta do Orçamento do Estado para 2021 prevê um empréstimo de 468,6 milhões de euros ao Fundo de Resolução bancário, entidade que nos últimos anos tem injetado dinheiro no Novo Banco.

O relatório que acompanha a proposta orçamental, hoje entregue na Assembleia da República, prevê um "empréstimo de médio/longo prazo" ao Fundo de Resolução de 468,6 milhões de euros.

Nos últimos anos, o Tesouro público tem emprestado dinheiro ao Fundo de Resolução bancário (que tem cerca de 30 anos para devolver) para que este recapitalize o Novo Banco, cumprindo o acordado aquando da venda do Novo Banco à Lone Star.