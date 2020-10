OE2021

O Governo estima que o saldo orçamental em 2020 seja um défice de 7,3% do Produto Interno Bruto (PIB), prevendo que no próximo ano baixe para 4,3%, segundo o relatório do Orçamento do Estado para 2021 (OE2021).

"Depois da marcada deterioração do saldo orçamental em 2020, fruto da forte quebra da atividade económica e das medidas de proteção do emprego e do rendimento em contexto de crise pandémica, espera-se que o défice orçamental diminua para 4,3% do PIB em 2021, um valor ainda largamente afetado pelas medidas de apoio à recuperação económica previstas neste Orçamento do Estado", justifica o executivo no documento hoje apresentado.

Para 2022, o Ministério das Finanças, liderado por João Leão, já prevê levar o défice das contas públicas nacionais abaixo do limiar de 3% normalmente imposto pela Comissão Europeia, chegando aos 2,8% do PIB.