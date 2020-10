OE2021

O Governo fixou em 40 milhões de euros o valor da despesa efetiva não consolidada no desporto, segundo o Relatório que acompanha a Proposta de Orçamento do Estado para 2021 (OE2021), hoje entregue na Assembleia da República.

Nesse documento, no qual fica definido um valor inferior em um milhão de euros ao que constava do Orçamento para 2020, o Governo elenca "linhas de força" para 2021 nesta área, começando por "colocar Portugal no lote dos 15 países com mais prática de atividade física e desportiva ativos da União Europeia até 2030".

"Afirmar Portugal no contexto desportivo internacional" é outro desígnio, que já para 2020 era um dos destaques, e para aí chegar "promover-se-ão ações e projetos de fomento da prática desportiva, bem como de hábitos regulares de exercício e atividade física".