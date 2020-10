OE2021

As Áreas Metropolitanas de Lisboa e do Porto e as comunidades intermunicipais vão receber cerca de 7,2 milhões de euros em 2021, mais 700 mil euros do que este ano, segundo a proposta de Orçamento do Estado para 2021.

De acordo com a proposta de OE2021 hoje entregue, o valor total orçado para as duas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto e para as 21 comunidades intermunicipais, é de 7.215.835 euros.

O financiamento para as duas Áreas Metropolitanas de Lisboa e Porto, que recebem a maior fatia, é de 1.569 065 euros, sendo 685 mil euros para Lisboa, que recebe menos 198 mil euros que o Porto, com um financiamento de 883 mil euros.