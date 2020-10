OE2021

O Governo prevê atribuir à Lusa uma verba de 16,1 milhões de euros no próximo ano, mais 1,8% que em 2020, segundo a proposta de lei do Orçamento do Estado para 2021 hoje entregue no parlamento.

De acordo com o documento, está prevista uma verba de 16.155.131 euros para a Lusa este ano, montante que inclui IVA.

No orçamento deste ano, a Lusa tinha uma verba de 15,8 milhões de euros, que deduzida de IVA corresponde a 12,8 milhões de euros.