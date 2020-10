OE2021

O Ministério da Agricultura terá quase 1.220 milhões de euros para gastar em 2021, mais 31,6% face à estimativa do ano anterior, foi hoje anunciado.

De acordo com o relatório que acompanha a proposta de lei do Orçamento do Estado (OE) para 2021, entregue hoje, na Assembleia da República, a despesa total do ministério será de 1.219,6 milhões de euros.

"A receita total consolidada é financiada maioritariamente por fundos europeus (660,2 milhões de euros), assente nas atribuições do Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas como organismo pagador do Fundo Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA) e do Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural (FEADER)", precisou o executivo.