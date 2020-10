OE2021

A Região Autónoma dos Açores vai receber 38 milhões de euros para apoio financeiro pelos danos causados pela passagem do furacão Lorenzo pelo arquipélago em outubro de 2019, segundo a proposta de Orçamento do Estado para 2021 (OE2021).

De acordo com a proposta de lei e relatório hoje entregues pelo Governo na Assembleia da República, na componente relativa às comissões e outros encargos, está inscrita "a transferência para a Região Autónoma dos Açores, no valor de 38 milhões de euros, para apoio financeiro por danos causados na sequência da passagem do furação Lorenzo" pelo arquipélago.

No âmbito das transferências previstas na Lei das Finanças Regionais, o Estado vai atribuir 301.816.253 euros aos Açores, que este ano recebeu 293.870.013 euros.