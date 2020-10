OE2021

O suplemento de penosidade e insalubridade para os trabalhadores das áreas de higiene urbana e do saneamento das autarquias deverá começar a ser pago no primeiro semestre de 2021, segundo o relatório da proposta de Orçamento do Estado.

No documento hoje entregue na Assembleia da República, disponível no portal do parlamento, refere-se que o suplemento remuneratório foi objeto de definição das condições de atribuição em decreto-lei e que a "negociação deve ser iniciada até 30 dias após a entrada em vigor da presente lei, devendo ser concluída nos 60 dias subsequentes, por forma a que o mesmo seja pago ainda no primeiro semestre de 2021".

À Lusa, quando ainda só era conhecida uma versão preliminar do Orçamento do Estado para 2021, o presidente do Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administração Local e Regional (STAL) mostrou-se expectante quanto à concretização do pagamento.