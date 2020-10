OE2021

A consignação da receita do Adicional ao IMI e de parte do IRC vai ser, em 2021, canalizada para o orçamento da Segurança Social, num total de 517 milhões de euros, segundo a proposta do OE2021.

"Em 2021, é transferido para o Orçamento da Segurança Social o adicional ao IMI deduzido dos encargos de cobrança e da previsão de deduções à coleta de IRS e de IRC", lê-se na proposta do Orçamento do Estado para 2021 (OE2021), hoje entregue na Assembleia da República.

A receita deste imposto, depois de retiradas as despesas com a cobrança e as deduções à coleta de IRS e IRC, é consignada ao Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social (FEFSS), mas em 2021, e como forma de fazer face à quebra de receitas da Segurança Social, vai ser atribuída ao orçamento da previdência.