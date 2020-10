Actualidade

Milhares de membros de comunidades indígenas da Colômbia e do Chile manifestaram-se hoje, dia das comemorações da chegada de Cristóvão Colombo ao continente americano, contra o etnocídio e a violência exercida contra os povos locais.

No sudoeste da Colômbia, os manifestantes convergiram para Cali, para "denunciar os massacres sistemáticos que se produzem nos territórios sem que o Governo se interesse", declarou Franky Reinosa, do conselho regional indígena do Estado de Caldas.

Os manifestantes pedem igualmente para serem consultados sobre os grandes projetos que impactam os seus territórios, e a plena concretização do plano de paz de 2016, que pôs fim a meio século de violência com as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC)