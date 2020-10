OE2021

A Autoridade das Condições do Trabalho (ACT) vai notificar as grandes empresas que revelem diferenças remuneratórias entre homens e mulheres para apresentarem "um plano de avaliação das diferenças detetadas", segundo o relatório do Orçamento do Estado para 2021 (OE2021).

A medida resulta do "reforço dos mecanismos de efetivação do princípio do salário igual para trabalho igual ou de igual valor, com reforço do combate à discriminação salarial em razão do sexo", de acordo com o documento hoje divulgado.

Segundo o relatório, no âmbito da lei que promove a igualdade salarial entre homens e mulheres, de 2018, "será disponibilizado o balanço das diferenças remuneratórias entre mulheres e homens por empresa, profissão e níveis de qualificação".