OE2021

A Região Autónoma da Madeira irá receber no próximo ano 17,2 milhões de euros para apoiar a construção do novo Hospital Central, segundo a proposta de Orçamento do Estado para 2021 (OE2021).

De acordo com a proposta e relatório do OE2021 que o Governo entregou hoje no parlamento, na "componente relativa às comissões e outros encargos" serão transferidos para a Região Autónoma 17,2 milhões de euros associados ao "apoio financeiro à construção do futuro Hospital Central da Madeira".

E, tal como já estava previsto no Orçamento deste ano, é referido que o Governo assegura o cofinanciamento em 50% da "construção, fiscalização da empreitada e aquisição de equipamento médico e hospitalar" da infraestrutura.