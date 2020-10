OE2021

O saldo da Segurança Social deverá cair em 37% no próximo ano face a 2020 para 932,2 milhões, segundo o relatório que acompanha a proposta de Orçamento do Estado para 2021 (OE2021) hoje entregue no parlamento.

"O contexto orçamental do Sistema da Segurança Social, em 2021, será o de recuperação face à crise causada pela pandemia de covid-19, prevendo-se, para 2021, um saldo em contabilidade pública de 932,2 milhões de euros", lê-se no relatório.

Apesar da queda esperada de 543,4 milhões de euros em 2021, o saldo da Segurança Social manter-se-á positivo, estando prevista uma consignação extraordinária de 517 milhões de euros do Adicional ao Imposto Municipal (AIMI) e de uma parcela do IRC.