OE2021

O Governo agravou as estimativas de queda para as importações e exportações em 2020 (22% e 17,9%, respetivamente) mas aumentou as previsões de crescimento para 2021, de acordo com o relatório da proposta de Orçamento do Estado.

Segundo os números conhecidos hoje, as exportações de bens e serviços devem recuar 22% em 2020, recuando as importações 17,9% este ano, uma revisão em baixa dos números apresentados no Orçamento Suplementar para 2020, em junho.

À data, o Governo apontava para uma quebra nas exportações de 15,4% e de 11,4% nas importações.