OE2021

A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, juntamente com o Instituto de Segurança Social e o Instituto Nacional para a reabilitação, vai criar uma agência de emprego para pessoas com deficiência de modo a potenciar a contratação destas pessoas.

De acordo com a informação do relatório da proposta de Orçamento do Estado para 2021 (OE2021), hoje entregue na Assembleia da República, as três entidades vão colaborar na criação desta Agência para a Empregabilidade, mas fica com a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML) a responsabilidade de desenvolver este novo projeto que se irá chamar Valor T - Talento e Transformação.

"Com este projeto, a SCML irá prestar um serviço de dimensão nacional para concretizar a missão de contribuir para a empregabilidade das pessoas com deficiência", lê-se no documento.