OE2021

O Governo pretende reforçar, em 2021, os mecanismos de acompanhamento da execução do programa Portugal 2020 tendo em vista a execução integral dos fundos, segundo o relatório que acompanha a proposta de lei do orçamento do Estado.

"Em 2021, serão prosseguidos e reforçados os mecanismos de acompanhamento da execução do Portugal 2020, assegurando a existência de níveis de compromisso e de execução que garantam a execução integral dos fundos", lê-se no documento.

O Governo entregou na segunda-feira na Assembleia da República a proposta do Orçamento do Estado para o próximo ano (OE2021).