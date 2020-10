OE2021

Cerca de 65 mil crianças irão ter direito a uma vaga gratuita em creche em 2021, graças à medida que alarga até ao 2.º escalão de rendimentos as famílias com direito a este benefício.

De acordo com a proposta de Orçamento do Estado para 2021 (OE2021), entregue na segunda-feira na Assembleia da República, o Governo estima que no próximo ano serão beneficiadas cerca de 65 mil crianças entre as famílias nos 1.º e 2.º escalões de comparticipação familiar.

Já na versão preliminar do documento, o Governo anunciava que pretendia aumentar em 2021 o número de vagas gratuitas em creches para "crianças que frequentem creche pública ou abrangida pelo sistema de cooperação".