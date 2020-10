OE2021

O Governo vai criar o Programa Qualifica Social para qualificar os trabalhadores do setor social, segundo o relatório do Orçamento do Estado para 2021 (OE2021) divulgado e entregue na Assembleia da República na segunda-feira.

"Tendo em vista a sustentabilidade das várias entidades da economia social, o Governo irá implementar o Programa Qualifica Social para capacitar os vários agentes da ação social e implementar programas específicos para qualificação e valorização dos trabalhadores do setor social", adianta o documento.

O relatório aponta também para 2021 a implementação do programa Radar Social, previsto no Programa de Estabilidade Económica e Social (PEES) e em relação ao qual a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, já anunciou avanços ainda para 2020.