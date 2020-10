OE2021

A Administração Regional e Local deverá apresentar, em contabilidade pública, um saldo negativo de 165 milhões de euros este ano e de 323 milhões no próximo, de acordo com a proposta de Orçamento do Estado para 2021 (OE2021).

"A Administração Regional e Local (ARL) deverá apresentar em 2020, em contabilidade pública, um saldo negativo de 165 milhões de euros, que compara com o excedente de 437 milhões de euros em 2019", refere o documento, entregue na segunda-feira pelo ministro de Estado e das Finanças, João Leão, na Assembleia da República.

O Governo justifica que "a degradação do saldo ocorreu em ambos os subsetores, para a qual contribui a diminuição da receita, em particular da receita fiscal, sendo que, no caso da Administração Local, este efeito se conjuga com um aumento expressivo da despesa".