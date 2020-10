Covid-19

Milhares de argentinos protestaram em mais de 120 cidades do país contra a quarentena mais prolongada do mundo e contra a estratégia do Governo de avançar contra as liberdades e a favor da impunidade na corrupção.

Nas principais praças e avenidas do país, milhares de bandeiras argentinas eram agitadas, enquanto as panelas em protesto misturavam-se às buzinas dos automóveis em caravanas.

Das janelas, aqueles que preferiram não quebrar a quarentena, protestavam com panelas e cornetas. De quando em quando, a orquestra propositalmente ruidosa cedia lugar à entonação do hino nacional argentino.