Actualidade

O grupo de media e entretenimento Disney anunciou na segunda-feira a reorganização das suas unidades de negócio, que se vai focar ainda mais na transmissão contínua de conteúdos ('streaming').

Em agosto, a empresa anunciou que o serviço da Disney Plus tinha mais de 60 milhões de assinantes e que a soma dos assinantes dos seus serviços de 'streaming' - Disney Plus, ESPN Plus e Hulu - atingia os 100 milhões.

Na sua agenda permanece o lançamento de outro serviço de transmissão internacional, em 'streaming', designado Star.