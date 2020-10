OE2021

O Governo sinalizou na segunda-feira que em 2022 a economia portuguesa voltará aos níveis pré-pandemia de covid-19, de acordo com o relatório que acompanha a proposta de Orçamento do Estado para 2021 (OE2021).

"E importante notar que a larga maioria das previsões económicas, incluindo as deste Orçamento do Estado, têm implícita a premissa de que 2022 será o ano em que se alcança um nível de PIB [Produto Interno Bruto] equivalente ao registado no período pré-crise pandémica", pode ler-se no documento que deu entrada no parlamento na segunda-feira à noite.

De acordo com o cenário de médio prazo gizado pelo Ministério das Finanças, "prevê-se que depois de uma queda acentuada em 2020, o PIB deverá recuperar de forma expressiva em 2021, embora só atingindo o nível de 2019 no final de 2022".