OE2021

O Governo prevê no relatório da proposta de Orçamento do Estado para 2021 (OE2021), entregue na segunda-feira no parlamento, o prolongamento do apoio extraordinário à retoma da atividade, estimando um custo de 309 milhões euros com a medida.

"Ao nível de medidas excecionais no âmbito da covid-19 está a ser considerada uma despesa global de 776 milhões de euros, 309 [milhões] dos quais dizem respeito ao prolongamento, em 2021, do apoio extraordinário à retoma progressiva da atividade", lê-se no relatório do OE2021.

O apoio à retoma da atividade entrou em vigor em agosto e veio substituir o 'lay-off' simplificado, estando previsto inicialmente vigorar apenas até dezembro de 2020.