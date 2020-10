Actualidade

Os Serviços Meteorológicos e Geofísicos de Macau (SMG) subiram hoje o alerta de tempestade tropical para sinal 8 e o território entrou em estado de prevenção imediata, com as escolas a suspenderem as aulas.

As autoridades voltaram ainda a alertar para a possibilidade de inundações nas zonas baixas da cidade.

O sinal 8 foi emitido às 07:30 (00:30 em Lisboa), numa altura em que a tempestade tropical Nangka continuava a aproximar-se de Macau e estava a pouco mais de 400 quilómetros a sul do território.