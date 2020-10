OE2021

Redação, 13 out 2021 - O investimento público deverá aumentar cerca de mil milhões de euros no próximo ano, estima o Governo, na proposta de Orçamento do Estado para 2021 (OE2021) entregue no parlamento esta segunda-feira.

"O investimento deverá crescer acima de 20%, quer em 2020, quer em 2021, em grande medida impulsionado por investimentos estruturantes cujo montante deverá aumentar cerca de 1.000 milhões de euros no próximo ano", lê-se no documento, que atribui este crescimento a "projetos relacionados com mobilidade sustentável, saúde e educação".

Além disso, "a evolução do investimento no segundo semestre de 2021 será também influenciado pelo início da execução dos projetos previstos no PRR [Plano de Recuperação e Resiliência]".