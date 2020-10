OE2021

O Governo quer rever o enquadramento jurídico do Código da Estrada no próximo ano, segundo a proposta do Orçamento do Estado (OE) para 2021 entregue na segunda-feira à noite na Assembleia da República.

Segundo o documento, em 2021 será promovido "o reforço da fiscalização das condições de segurança das infraestruturas e das infrações por velocidade através da expansão da Rede Nacional de Fiscalização Automática de Velocidade".

Neste contexto, o documento refere que estão previstas iniciativas para aumentar a eficiência do setor, nomeadamente no levantamento das ocorrências dos acidentes rodoviários, no processo contraordenacional e através da revisão do enquadramento jurídico do Código da Estrada.