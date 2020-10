Actualidade

As autoridades de Macau abriram quatro centros de acolhimento de emergência assim que foi emitido hoje o sinal 8 de tempestade tropical, o terceiro mais elevado da escala de alertas.

Segundo o Instituto de Ação Social, desde as 07:30 (00:30 em Lisboa) que está a funcionar o Centro de Abrigo de Tempestade Tropical da Ilha Verde, Campo dos operários da Associação Geral dos Operários de Macau, Centro de Acção Social da Taipa e Coloane (Sucursal da Taipa) e Escola Superior das Forças de Segurança de Macau.

No momento em que o território entrou em estado de prevenção imediata, o chefe do Executivo interino, André Cheong, deslocou-se ao Centro de Operações de Protecção Civil "para se inteirar do ponto de situação dos trabalhos apresentados pelos membros da estrutura da proteção civil e dar as devidas instruções em resposta ao tufão Nangka", pode ler-se numa nota divulgada pelas autoridades.