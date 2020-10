OE2021

O Orçamento do Estado para 2021 (OE2021) contempla uma despesa de 104,3 milhões de euros para a construção de novos hospitais a serem lançados até 2023, indica a proposta entregue na segunda-feira pelo Governo na Assembleia da República.

Segundo o documento, entre os novos hospitais centrais ou de proximidade figuram o Hospital Pediátrico integrado no Centro Hospitalar de São João, no Porto, e as futuras unidades de Lisboa Oriental, Seixal, Sintra, Alentejo e Madeira.

"Tais projetos terão um impacto total de 950 milhões de euros, dos quais se prevê 104,3 milhões em 2021", lê-se na proposta orçamental, que prevê 28 milhões de euros para a unidade hospitalar pediátrica integrada no São João, 150 milhões para o futuro Hospital Central do Alentejo e 470 milhões para o Hospital de Lisboa Oriental, cuja construção será feita em regime de parceria público-privada.