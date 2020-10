Covid-19

A Argentina registou 318 mortes provocadas pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, além de 9.524 novos casos confirmados, anunciaram as autoridades.

O país, com 44 milhões de habitantes, contabilizou 903.730 casos de covid-19 desde o início da epidemia, que resultaram em 24.186 mortes.

A província de Buenos Aires continua a ser o principal foco de transmissão, com 470.653 casos (2.221 dos quais nas últimas 24 horas), seguindo-se a capital, com 135.491 contágios (499 no último dia), de acordo com as autoridades sanitárias.