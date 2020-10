Actualidade

Timor-Leste juntou-se hoje oficialmente ao "Movimento SUN", iniciativa internacional de promoção de melhor nutrição, decisão que segundo o primeiro-ministro reafirma o compromisso do Governo em responder ao que é um dos maiores desafios do país.

"Timor-Leste assumiu o compromisso de melhorar as condições de vida das populações, especialmente no seu bem-estar em áreas de educação, saúde e alimentação, e no acesso a serviços e infraestruturas básicas, contribuindo para o desenvolvimento e estabilidade económicos do país", explicou Taur Matan Ruak numa mensagem divulgada hoje.

"Este compromisso encoraja a nossa aposta estratégica de combate à pobreza e à subnutrição infantil e familiar, o qual justifica a nossa adesão ao Movimento Global para a Melhoria da Nutrição", disse, referindo-se ao "SUN Movement" ou "Scaling Up Nutrition Movement", em inglês.