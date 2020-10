Actualidade

As autoridades de Macau cancelaram hoje o alerta de inundações, mas o Governo sublinhou que a passagem do tufão Nangka é um teste à proteção civil, o primeiro após a entrada do novo regime jurídico.

O aviso azul de 'Storm Surge' (maré de tempestade) foi cancelado, mas mantém-se o sinal 8 de tufão, o terceiro mais elevado na escala de alertas, com o chefe do Executivo interino, André Cheong, a deslocar-se ao Centro de Operações de Protecção Civil e a salientar a importância das operações desde que o território entrou em estado de prevenção imediata.

Citado num comunicado, André Cheong lembrou que, "depois da entrada em vigor do novo Regime Jurídico de Proteção Civil, esta é a primeira mobilização da estrutura", pelo que "a reação à passagem do tufão vai servir como um verdadeiro teste ao funcionamento integral de toda a estrutura da Proteção Civil, e constituirá uma oportunidade para concentrar e acumular experiências, para que, no futuro, se consiga ainda uma melhor preparação e reação aos tufões e demais desafios severos".