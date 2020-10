Actualidade

Uma declaração destinada a fortalecer a pesquisa, na Europa, em todas as etapas do cancro, desde a prevenção, diagnóstico e tratamento, vai ser hoje assinada, em Lisboa, por Portugal, Alemanha e Eslovénia no âmbito do Conselho Europeu.

A declaração, que será adotada durante uma conferência ´online´ que conta com a intervenção do ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor, na sessão de abertura, às 09:00, é uma iniciativa da Presidência Tripartida do Conselho Europeu, com os três países, que definiu a investigação no combate ao cancro como uma das prioridades para a Europa.

O ministro do Ensino Superior, Manuel Heitor, está infetado com covid-19, sendo esta a sua primeira aparição pública, numa conferência não presencial.