Actualidade

A União Europeia (UE) expressou hoje "consternação séria" com a decisão turca, a 06 de outubro, de abrir Varosha, uma estância balnear na ilha do Chipre que se encontra desocupada desde 1974, aquando da divisão da ilha entre turco-cipriotas e grego-cipriotas.

O alto representante da UE para a Política Externa, Josep Borrell, emitiu hoje um comunicado em que apela a que a Turquia "reverta imediatamente as ações recentes" e sublinha "a importância do estatuto de Varosha, tal como previsto nas resoluções da Organização das Nações Unidas (ONU)".

Referindo que a UE "apoia a retomada rápida de negociações entre todas as partes, sob o auspício da ONU", o comunicado sublinha também que "o respeito total das resoluções relevantes do Conselho de Segurança da ONU é crucial" para que o diálogo entre todas as partes possa ter lugar.