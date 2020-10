Actualidade

A polícia turca iniciou hoje várias operações para deter 167 soldados com supostas ligações à irmandade de Fethullah Gülen, o religioso acusado por Ancara de ser o líder do golpe falhado de 2016 no país.

O Ministério Público de Izmir, a terceira maior cidade turca na costa do Mar Egeu, ordenou a prisão de 110 soldados, dos quais 98 são oficiais da força aérea ativos no país.

Entre esses suspeitos estão 16 pilotos, sete coronéis, 41 tenentes, 33 suboficiais e um sargento, informou a agência de notícias oficial turca Anadolu.