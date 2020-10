OE2021

O ministro das Finanças, João Leão, disse hoje, na apresentação do Orçamento do Estado, que o Governo não hesitará em proteger o rendimento das famílias e o emprego e que recusa a austeridade como resposta à crise.

"Tal como temos vindo a fazer desde o início da crise pandémica, não hesitaremos na proteção do rendimento das famílias e no apoio às empresas para a manutenção do emprego. Não hesitaremos em lançar mão de medidas anticíclicas que ajudem a acelerar a recuperação da economia e consequentemente a recuperação do emprego e a melhoria dos rendimentos", disse João Leão na apresentação da proposta orçamental para 2021, no Salão Nobre do Ministério das Finanças, em Lisboa.

Segundo o governante, a proposta do Orçamento do Estado para 2021 (OE2021) entregue esta segunda-feira no parlamento "não tem austeridade e não vem acrescentar crise à crise", que o que faz é apostar na "recuperação da economia e na proteção do rendimento dos portugueses" e do emprego, "preocupação central da política económica e orçamental".