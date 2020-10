Covid-19

A Rússia registou 244 mortes devido à covid-19 nas últimas 24 horas, um recorde desde o início da epidemia do novo coronavírus no país, que enfrenta agora uma nova onda de infeções do vírus.

O recorde anterior, de 232 mortes em 24 horas, foi registado no dia 29 de maio, em pleno confinamento no país.

A Rússia também contabilizou hoje, pelo terceiro dia consecutivo, mais de 13.000 novos casos diários (com 13.868 registos).