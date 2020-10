Actualidade

O líder do PS/Madeira declarou hoje que as denúncias anónimas que levaram à realização de buscas nos quatro municípios governados pelo partido na região "têm motivação política" e visam "assassinar" o seu caráter e a sua liderança.

"Na semana passada, denúncias anónimas 'online' levaram a Justiça a atuar junto de quatro câmaras presididas pelo PS na Madeira [Funchal, Porto Moniz, Machico e Ponta do Sol] e de outras entidades, e eu acredito que em causa está uma motivação política", declarou Paulo Cafôfo, também deputado regional, numa intervenção no plenário da Assembleia Legislativa da região, no período de antes da ordem do dia.

Inspetores da Polícia judiciária (PJ) efetuaram na passada semana buscas em autarquias, confirmadas à agência Lusa pelos municípios do Funchal e da Ponta do Sol.