Actualidade

A 32.ª Temporada Música em São Roque, que este ano vai decorrer em 'streaming', começa na sexta-feira, com o programa "Rosa Immaculata" do Coro Gulbenkian, sobre música mariana ibérica do século XVI, e conta com três estreias absolutas.

A temporada, organizada pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, sob a direção artística do maestro Filipe Carvalheiro, "optou por um formato exclusivamente 'online', sendo os concertos transmitidos via 'streaming'", anunciou a instituição.

Os dez concertos previstos serão transmitidos através da plataforma rtp.pt/play/palco/ e no 'site' da temporada, assim como as cinco sessões de apreciação musical "Ouvidos para a Música", um ciclo da autoria do maestro Martin Sousa Tavares.