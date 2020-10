Actualidade

O Centro de Integridade Pública (CIP) considera a dívida de Moçambique à China "assustadora" e pouco transparente, pedindo que o Governo moçambicano explique como vai gerir o encargo, num contexto em que está sufocado pela covid-19.

A organização da sociedade civil moçambicana faz a avaliação do impacto da dívida chinesa nas contas públicas de Moçambique numa análise intitulada "Dívidas contraídas com a China afetam disponibilidade de recursos no orçamento para enfrentar a covid-19".

Nas conclusões do estudo, aquela organização assinala que o país devia à China cerca de dois mil milhões de dólares (1,7 mil milhões de euros) até ao final de 2019, classificando a cifra como "assustadora" e "similar às dívidas ocultas".