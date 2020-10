Actualidade

A votação parlamentar da proposta de lei que transpõe uma diretiva europeia sobre audiovisual foi adiada, para ouvir representantes do setor, disse hoje à agência Lusa fonte da comissão de Cultura e Comunicação.

A votação da proposta de lei 44/XIV, que tem causado divisões no cinema e audiovisual, estava marcada para hoje naquela comissão parlamentar, mas foi adiada para que possam ser ouvidos mais representantes.

Na sessão de hoje da comissão, os deputados chumbaram ainda um requerimento apresentado pelo PCP, que pedia um adiamento da votação da proposta de lei para depois "do processo relativo ao Orçamento do Estado para 2021", e aprovaram um requerimento do PS que propunha um período complementar de debate.