Actualidade

O presidente da Conferência Episcopal Portuguesa, José Ornelas, alertou hoje em Fátima para "os movimentos populistas que manipulam a nostalgia do passado" e exacerbam "nacionalismos egoístas e conflituosos".

Dirigindo-se aos peregrinos no Santuário de Fátima, o bispo de Setúbal chamou a atenção para os populismos e nacionalismos que têm surgido e crescido nos últimos tempos.

"Vivemos num tempo em que movimentos populistas manipulam a nostalgia do passado, o medo real e imaginário, o perigo do estrangeiro e do que pensa diferente, que usam a ganância de possuir e dominar e até usam o nome de Deus e modelos religiosos para os seus interesses", vincou o líder dos bispos portugueses.