Actualidade

As autoridades de Macau baixaram o sinal 8 de tufão, o terceiro mais elevado na escala de alertas, para o nível 3, já que o tufão Nangka se está a afastar do território.

O sinal foi reduzido às 19:00 [12:00 em Lisboa] e indicaram os Serviços Meteorológicos e Geofísicos de Macau (SMG) em comunicado, com as autoridades a anunciarem também o fim do estado de prevenção imediata.

O tufão Nangka encontrava-se a cerca de 500 quilómetros de Macau "e está a afastar-se gradualmente" do território, acrescentaram.