As condições de sobrelotação e falta de higiene a que "as autoridades venezuelanas submetem" os quase 130 mil migrantes que voltaram ao país leva ao aumento da transmissão do novo coronavírus, denunciou hoje a Human Rights Watch (HRW).

O relatório, preparado pela organização não-governamental HRW e pelo centro de Saúde Pública e Direitos Humanos da Universidade Johns Hopkins, exorta os ministros dos Negócios Estrangeiros dos países latino-americanos a abordarem urgentemente a situação dos repatriados na próxima reunião do Processo de Quito.

No documento, as instituições detalham que encontraram "condições insalubres e sobrelotação" nos centros onde "os repatriados são forçados a ficar em quarentena, com pouco acesso a comida, água ou assistência médica".