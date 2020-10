Actualidade

A Caixa Geral de Depósitos (CGD) está "com problemas técnicos na gestão do sistema de Internet", o que está a impedir a realização de operações 'online' na Caixadireta, disse hoje à Lusa fonte oficial da instituição.

"Estamos a trabalhar com todas as equipas para a rápida resolução do problema", acrescentou a mesma fonte.

Os problemas surgiram cerca "das 09:00", referiu a mesma fonte.