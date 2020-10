Actualidade

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) lançou hoje o 'Portal InfoRiscos' para divulgar informações sobre os riscos naturais que são suscetíveis de afetar o território de Portugal continental.

Este novo portal sobre risco é lançado por ocasião do Dia Internacional para a Redução do Risco de Catástrofes, que se assinala hoje e que tem a "Governança do Risco" como tema central, escolhido pela Organização das Nações Unidas para este ano.

Em comunicado, a Proteção Civil refere que o 'Portal InfoRiscos' tem o objetivo de divulgar ao público informação sobre identificação e caracterização dos fenómenos de génese natural, tecnológica ou mista, suscetíveis de afetar o território de Portugal Continental.