OE2021

A Associação de Combate à Precariedade - Precários Inflexíveis avisou hoje que a proposta de Orçamento do Estado para 2021 (OE2021) "deixa muita gente para trás" e considera que não responde à urgência na proteção social e no emprego.

"Perante a agudização da crise social, com uma ainda maior pressão sobre o emprego e os rendimentos, a proposta do Governo falha na proteção a quem está em situação mais vulnerável", defende a associação, em comunicado enviado à comunicação social, acrescentando que as medidas previstas no documento deixam "muita gente para trás", nomeadamente os trabalhadores em situação precária.

"Tal como até aqui, as medidas de proteção do emprego não incluem os precários e o novo apoio extraordinário deixa de fora, ou é insuficiente, para quem já está em situação de maior desproteção", lamenta a Precários Inflexíveis.