Covid-19

A Comissão Europeia alterou hoje as regras temporárias para ajudas estatais devido à pandemia de covid-19, passando a permitir que países da União Europeia (UE) suportem custos fixos de empresas com perdas superiores a 30%.

Em comunicado, o executivo comunitário dá conta desta nova medida ao abrigo das regras mais flexíveis para auxílios estatais, normalmente vedados pela instituição, explicando que dará 'luz verde' a "que os Estados-membros apoiem as empresas que, durante o período elegível, enfrentam uma diminuição do volume de negócios de, pelo menos, 30% em comparação com o mesmo período de 2019, devido ao surto de coronavírus".

Em concreto, "este apoio contribuirá para uma parte dos custos fixos dos beneficiários que não são cobertos pelas suas receitas, até um montante máximo de três milhões de euros por empresa", precisa a instituição.