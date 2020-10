FMI/Previsões

O Fundo Monetário Internacional (FMI) melhorou hoje a previsão de recessão na África subsaariana, antecipando uma quebra de 3% no PIB na região, mas cortou a estimativa de recuperação no próximo ano para 3,1%.

De acordo com os dados hoje divulgados nas Perspetivas Económicas Mundiais, no âmbito dos Encontros Anuais, que decorrem em formato virtual, a região deverá registar um crescimento negativo de 3%, melhor do que a recessão de 4,4% prevista em abril, e ligeiramente melhor que a atualização de junho do relatório, que apontava para uma quebra de 3,2% no PIB desta região africana.

Relativamente ao próximo ano, os analistas do FMI estimam agora um crescimento de 3,1%, três décimas abaixo da atualização de junho e um ponto percentual abaixo da previsão feita em abril, mostrando que a crise económica deverá ser mais prolongada do que o estimado no início da pandemia de covid-19.